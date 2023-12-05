В Москве пенсионерка выжила после падения на рельсы в метро. Об этом сообщает издание РИА Новости.

На станции метро «Текстильщики» произошел неприятный инцидент. Пожилая женщина упала на рельсы метро. Местную жительницу удалось спасти и извлечь на платформу живой. По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», пассажир помог пенсионерке подняться, а машинист успел вовремя остановить состав.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего и состояние пожилой женщины.

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