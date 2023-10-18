Супруги из Петербурга отравились грибами во время ужина и попали в больницу

В Санкт-Петербурге семейная пара устроила совместный ужин, после которого пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Оказалось, что они оба отравились грибами. Об этом сообщает издание Фонтанка.

Как стало известно, супруги приготовили еду и сели есть. Наслаждались они в тот вечер картошкой с грибами. Однако пока неизвестно, где они их взяли. После они почувствовали себя дурно, и состояние к ночи еще больше ухудшилось.

В больницу мужчину и женщину доставили с признаками сильного отравления. При этом россиянке было хуже, чем ее мужу. На данный момент они все еще находятся в клинике под присмотром медиков. Их состояние не уточняется.

Ранее в больницу Санкт-Петербурга доставили местного жителя, которому стало плохо после выпитого пива. Его лежащим на полу без сознания нашла жена. Перед тем как впасть в кому он сообщил, что его состояние изменилось после алкоголя.

Также не так давно в Грозном двое детей отравились неизвестным веществом. Спасти их не удалось.