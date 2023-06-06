В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка упала с горки и получила закрытый перелом плеча. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, трагедия произошла 5 июня. После падения потерпевшую доставили в местную больницу. Проведя тщательный осмотр, медицинские сотрудники поставили ребенку неутешительный диагноз.

На данный момент состояние девочки оценивается как удовлетворительное, вот почему доктора отпустили ее домой.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии годовалая девочка утонула в детском надувном бассейне. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка выпила средство от тараканов и едва не умерла.