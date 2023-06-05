В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка выпила средство от тараканов и едва не умерла. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, 4 июня потерпевшую доставили в местную больницу. Медицинские сотрудники диагностировали у малышки отравление, которое произошло из-за невнимательности ее родителей.

Известно, что девочка живет в полной семье и воспитывается гражданами республики Таджикистан.

Ранее мы писали том, что в Ленобласти годовалый ребенок умер после того, как попробовал Бабушкино угощение. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина приковал 92-летнюю мать к полу, а затем убил ее молотком.