В Башкирии годовалая девочка утонула в детском надувном бассейне

В Баймакском районе Башкирии 5 июня произошла трагедия. Годовалая девочка, оставленная без присмотра, утонула в детском надувном бассейне. Отец ребенка пытался предотвратить гибель, но было уже поздно. Об этом сообщает Ufa1.ru со ссылкой на Следственный комитет республики.

По информации источника, 33-летний мужчина, являющийся папой сразу пяти детей, решил порадовать семью и поставить во дворе бассейн, в котором все могли бы проводить время в жаркое время. У него была небольшая глубина – всего 45 сантиметров. Набрав воды, россиянин отвлекся на ремонт машины, а в это время его маленькая дочь залезла внутрь надувной конструкции.

Когда отец спохватился, что малышки нигде нет поблизости, было уже поздно. Она уже лежала мертвой. По предварительной информации, ребенок попал в воду и утонул. На данный момент сибайский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку. Также известно, что уже назначена судмедэкспертиза, чтобы выявить реальные причины смерти девочки. Выяснение обстоятельств продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге едва не умерла двухлетняя малышка. Ее доставили в больницу в критическом состоянии. Родители девочки рассказали, что она случайно выпила средство от тараканов, и после этого ей стало плохо. Отмечалось, что граждане Узбекистана чуть не потеряли ребенка из-за своей невнимательности.