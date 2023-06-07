В Санкт-Петербурге сиделка украла у 82-летнего пенсионера почти миллион рублей. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, 56-летняя жительница Узбекистана пользовалась счетом пожилого мужчины по доверенности. Однако внезапно пенсионер обнаружил пропажу крупной суммы. По предварительным данным, махинация была осуществлена в период с ноября по декабрь 2022 года.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

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