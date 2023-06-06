SHOT: в Москве подросток облил друга бензином и поджег его на детской площадке

В Москве подросток облил друга бензином и поджег его на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, семиклассники решили ради забавы облить друг друга бензином. Однако опасное развлечение закончилось трагедией для одного из них. На данный момент медицинские сотрудники ведут упорную борьбу за жизнь потерпевшего: у подростка сильно обожжены глаза и дыхательные пути.

Отчим мальчика, устроившего поджог, заявил: раньше у него не было конфликтов со сверстниками, проблемы возникали только по учебе из-за многочисленных прогулов. Также мужчина сообщил, что у него не получилось построить конструктивный диалог с мамой пострадавшего: женщина позвонила один раз и набросилась с угрозами.

На данный момент школьник находится в ИВС.

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