В Санкт-Петербурге школьница сломала руку в вагоне метро из-за резкого толчка

11-летняя школьница в Санкт-Петербурге заявила, что сломала руку в вагоне метро возле станции «Технологический институт». По ее словам, она ударилась кистью после резкого толчка. Об этом сообщается на сайте «Невские новости».

Источник в правоохранительных органах утверждает, что девочка обратилась к врачам в 21:48, они выявили у нее закрытый перелом левой локтевой кости без смещения отломков, ушиб левой кисти. Они убедились, что пациентка находится в удовлетворительном состоянии и отпустили ее домой.

«При этом школьница уточнила, что ударилась кистью из-за резкого толчка», – подчеркивается в сообщении.

Журналисты из издания «Невские новости» обратились в пресс-службу метрополитена с просьбой рассказать подробности данного инцидента. В организации ответили, что подобных случаев на станции в это время не выявлено.

Ранее мы писали о том, что мужчине понадобилась помощь медиков после попытки знакомства с девушкой в московском метро. Отмечается, что инцидент произошел в вагоне поезда между станциями Бульвар Дмитрия Донского и Южная. 35-летний пассажир обратился к девушке с целью знакомства, но получил отказ. Кроме того, она распылила в его сторону перцовый баллончик.

Еще один случай произошел в столичной подземке. Там пассажир избил в вагоне споткнувшегося о его вытянутые ноги пенсионера.