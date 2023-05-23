Мужчине понадобилась помощь медиков после попытки знакомства с девушкой в московском метро

Житель Москвы в метро решил познакомиться с девушкой, но в ответ барышня распылила перцовый газ ему в лицо. Мужчина был пьян. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что инцидент произошел в столичном метро в вагоне поезда между станциями Бульвар Дмитрия Донского и Южная. Все произошло вечером 22 мая. 35-летний пассажир обратился к девушке с целью знакомства, но получил отказ. Кроме того, она распылила в его сторону перцовый баллончик.

«Мужчину осмотрели медики, ему не понадобилась госпитализация», – подчеркивается в сообщении.

Добавляется, что никто из других пассажиров, ехавших в вагоне, не пострадал.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Воронежа избил подростка и заставил его извиняться перед собакой за мат. Свидетели произошедшего 9 мая рассказали, что вечером недалеко от дома № 44 на улице Лизюкова мужчина весьма крепкого телосложения начал приставать к незнакомому несовершеннолетнему.

Еще один случай произошел в Нижнем Новгороде. Пьяная россиянка переехала лежащего на дороге молодого человека во время мужских разборок. Происшествие случилось 7 ноября 2021 года, когда мужчина возвращался домой из кафе вместе с другом. По пути они столкнулись с компанией, возник спор, который перерос в драку. Мужчин стали избивать, пока они не перестали двигаться. В какой-то момент одного из них переехал внедорожник.