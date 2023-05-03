Пассажир московского метро избил в вагоне споткнувшегося о его вытянутые ноги пенсионера

В московском метро 41-летний мужчина избил пенсионера за то, что тот споткнулся о его вытянутые ноги. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает kp.ru.

На кадрах, которые распространились в Сети, видно, как пенсионер проходил мимо и споткнулся о ноги сидящего мужчины, которые он вытянул до середины вагона. Несмотря на это, возрастной пассажир направился дальше, но молодой человек что-то ему сказал и подозвал к себе. Когда мужчина подошел, то началась словесная перепалка. В какой-то момент молодой человек напал на 69-летнего мужчину и начал избивать.

Отмечается, что пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Была вызвана бригада скорой помощи. А в отношении напавшего возбуждено уголовное дело по статье 116 («Побои, совершенные из хулиганских побуждений») УК РФ.

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей — до двух лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, как в Екатеринбурге трое мужчин отрезали ножом волосы школьнику. Видео с места происшествия попало в Сеть. На кадрах видно, как мужчина обрезает ножом волосы подростку. Очевидцы при этом утверждают, что их было трое. Они говорят, что все началось с конфликта. Молодой человек и трое пассажиров бурно выясняли отношения.