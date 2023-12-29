В Санкт-Петербурге пятиклассница умерла на приеме у стоматолога

12-летняя девочка умерла на приеме у стоматолога в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Девочка посетила клинику на улице Тамбасова в Красносельском районе. Она скончалась в кабинете у зубного врача.

По предварительным данным, причиной ее смерти могла стать реакция организма на обезболивающий препарат. Более точно скажут эксперты после вскрытия.

Девочка была на приеме с отцом. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Ранее в Рязани трехлетний ребенок посетил стоматолога и умер. Какую именно процедуру выполнял врач, неизвестно.

Также мы писали, что в Колпино годовалый ребенок упал с дивана на ковер. В тяжелом состоянии мальчика госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него клиническую смерть. Подробности читайте в этом материале.