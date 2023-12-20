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17:42, 20 декабря 2023
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В Рязани трехлетний ребенок умер после процедуры у стоматолога

В Рязани трехлетний ребенок умер после процедуры у стоматолога

© Freepik

В Рязани трехлетний ребенок посетил стоматолога и умер. Какую именно процедуру выполнял врач, неизвестно.

О смерти малыша сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Известно, что ребенок посещал стоматолога в частной клинике. Дома ему стало хуже, и малыш умер.

Правоохранители начали проверку. Будут установлены обстоятельства и подробности трагедии.

Ранее сообщалось, что в Уфе стоматолог удалил 11-летней пациентке коренной зуб. Затем врач вставил его на место и закрепил проволокой. В результате девочка не могла ни есть, ни спать, у школьницы начались головные боли. Ее мать обратилась к главе Башкирии, после чего было дано поручение Минздраву республики провести проверку клиники.

Источник фото:Freepik
Источник:РЕН ТВ
Автор:Лилия Караева
Теги:
стоматолог
смерть
внезапная смерть
ребенок
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