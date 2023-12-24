В Колпино годовалый ребенок умер, упав с дивана на ковер. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, 23 декабря годовалый ребенок упал с дивана на ковер в Колпино в Санкт-Петербурге. В тяжелом состоянии мальчика госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него клиническую смерть.

В больнице ребенка поместили в отделение реанимации, однако спасти малыша врачам не удалось. Отмечается, что родители ребенка не стоят на учете неблагополучных родителей. Отцу мальчика 30 лет, а матери - 22 года.

Следственные органы Колпинского района проводят проверку по факту смерти малыша.

Ранее мы писали о том, что четырехмесячная девочка в Кудымкаре умерла через три дня после пробы Манту. Ребенка направили сначала к педиатру, который позже назначил ей лечение в инфекционной больнице. Однако когда ребенка привезли в стационар, ей стало плохо. Уже в реанимации девочка скончалась.