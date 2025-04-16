В Санкт-Петербурге пропал 72-летний поэт и член Союза писателей Ярослав Шабля. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации источника, литератор пропал 16 апреля. Ориентировка с его фотографией появилась в соцсетях поисково-спасательного отряда. В обращении указано, что поэт ушел из дома с черным рюкзаком, в серой куртке и темных брюках.

Шабля является членом Союза писателей России, пишет стихи. Он выпустил два поэтических сборника.

На данный момент родственники поэта не комментировали новость о его пропаже.

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