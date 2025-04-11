«У меня были синяки на теле»: пропавшая в Петербурге мать с годовалым ребенком инсценировала свое похищение

8 апреля в Петербурге при загадочных обстоятельствах пропала 19-летняя мать с годовалым сыном. К их поиску подключились волонтеры и поисковики. 11 апреля девушку и ребенка нашли живыми – оказалось, что россиянка инсценировала похищение из-за жениха.

Несколько дней назад Анастасия отправилась на прием к врачу с ребенком в одну из больниц Санкт-Петербурга. После она не вернулась домой и перестала выходить на связь.

Несколько дней усиленных поисков завершились результатом. Правда, оказалось, что Анастасия решила исчезнуть по собственной воле.

Об исчезновении девушки заявил ее жених Николай. Выяснилось, что именно он стал причиной, по которой захотела исчезнуть россиянка.

«Ему нравилось, когда я кричала на него. Иногда наши ссоры доходили до драк. У меня были синяки на теле. От меня он тоже получал», - рассказала Анастасия Kp.ru.

Пряталась молодая мама у друга. Больше ей не к кому было пойти: у Анастасии нет родителей, а пожилая тетя вряд ли бы оказала необходимую помощь.

У россиянки есть жилье в Ленобласти, но она боится туда возвращаться. Анастасия также опасается, что ее ребенка может забрать опека. Одной ей крайне трудно воспитывать малыша – пособие, пенсия и помощь от техникума уходят на еду и одежду для сына.

Ранее мать напавшего на девочку в Новом Уренгое школьника назвала его хорошим ребенком.