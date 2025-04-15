Пропавшую в Петербурге 29-летнюю актрису Стасю Кренц нашли живой

В Санкт-Петербурге нашли пропавшую 29-летнюю актрису Театра Ненормативной пластики Анастасию (Стасю) Кренц. Девушка пропала 11 апреля.

Близкие девушки рассказали, что в день исчезновения она читала стихи на встрече «Клуба неанонимных поэтов и музыкантов» в баре «Глагол». Примерно в 12.00 она выложила пост в соцсетях и больше не выходила на связь.

По словам подруги Кренц Юлии Новиковой, мобильный актрисы принимал вызовы, а позже стал недоступен. 12 апреля его кто-то снова включил, на звонок ответил молодой человек, который заявил, что нашел устройство у Исаакиевского собора.

Сегодня Юлия сообщила, что Анастасия жива, но пока самостоятельно не выходила на связь.

«Настя жива, все хорошо. На связь она сама еще не выходила. Но на этом поиски волонтеров заканчиваются. Нарушать дистанцию, если человек жив и не требует помощи, они не могут», - написала она.

Близкие Стаси заволновались из-за пугающих постов в ее социальных сетях, в которых она жаловалась на сильную усталость и обещала отдать жизнь на волю случая.

Ранее в Санкт-Петербурге пропавшая 19-летняя мать с годовалым ребенком инсценировала свое похищение.