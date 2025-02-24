В Санкт-Петербурге подросток попал в реанимацию после вечеринки со сверстниками. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, ЧП произошло на детской площадке. Несовершеннолетние шумно проводили время, а затем зашли в один из подъездов жилого дома. Журналисты выяснили, что внутри подъезда подростку стало плохо. Он истошно кричал, вследствие чего друзья вызвали ему скорую помощь. Из подъезда молодого человека вытащили на носилках.

В медицинском учреждении у пострадавшего зафиксировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. Вдобавок специалисты диагностировали у школьника отравление психотропными веществами.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге женщина проломила череп годовалому сыну и почти неделю не вызывала ему врача. Известно, что россиянка имеет троих детей и беременна четвертым.

Также сообщалось, что в Сочи 14-летняя школьница попала в больницу с пулей в глазу из-за рикошета.