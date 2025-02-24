На Урале женщина проломила череп годовалому сыну и почти неделю не вызывала ему врача

В Екатеринбурге женщина почти неделю не вызывала скорую помощь избитому ей годовалому сыну. Об этом сообщает издание E1.ru.

26-летняя россиянка ударила ребенка по голове, в результате чего он упал и ударился о табуретку. При этом врач осмотрел мальчика лишь через пять дней. Специалисты зафиксировали у несовершеннолетнего перелом черепа.

Женщина рассказала, что ударила сына за капризы, а также из-за плохих отношений с супругом. Установлено, что жительница Екатеринбурга работает швеей, имеет троих детей и беременна четвертым. В прошлом она отбывала наказание за наркотики.

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