В Санкт-Петербурге пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников

В Санкт-Петербурге телефонные мошенники вынудили 70-летнюю пенсионерку продать квартиру. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, в период с октября по декабрь текущего года петербурженке по очереди названивали якобы сотрудники банка и полиции. Анонимы убеждали женщину продать квартиру на проспекте Наставников и перевести на указанные счета 8,2 млн рублей. В итоге пенсионерка поддалась уговорам и перевела деньги аферистам.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, злоумышленников разыскивают правоохранители.

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