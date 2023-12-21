Подмосковный таксист украл 1,5 млн рублей и часы у клиента с крупной купюрой

В Ленинском районе Московской области таксист украл 1,5 млн рублей и часы у клиента, который впустил его домой, чтобы расплатиться за поездку. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Уточняется, что в Москве мужчина поймал такси и попросил доставить его домой в деревню Ащерино. Когда шофер довез клиента до дома, у того не оказалось при себе денег, и россиянин предложил водителю зайти к нему в дом.

Оказавшись в помещении, хозяин жилья вытащил из-под подушки кошелек, расплатился пятитысячной купюрой и положил портмоне обратно. Дожидаясь сдачи, мужчина вышел в другую комнату и внезапно услышал, как хлопнула входная дверь. Вернувшись обратно, россиянин обнаружил, что у него пропали кошелек, смартфон и часы.

После инцидента пассажир написал заявление в полицию. Подозреваемого установили и задержали на съемной квартире в Химках, возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. На время следствия фигурант помещен в СИЗО.

Ранее мы писали, что в Смоленской области водитель высадил из автобуса женщину с тремя детьми в лесополосе. Свой поступок шофер аргументировал тем, что не может продолжить движение из-за того, что трасса не очищена от снега.