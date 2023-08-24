В Санкт-Петербурге пенсионер пытался сам справиться с ожогами после ванны и умер. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации источника, 20 июня 2023 года 63-летний мужчина получил ожоги в ванной. Однако он не стал обращаться к врачам за помощью и лечился самостоятельно. С каждым днем состояние потерпевшего только ухудшалось, вот почему 9 июля 2023 года было принято решение о его госпитализации.

Медицинские сотрудники диагностировали у пенсионера ожоги туловища, ягодиц, рук и ног. Мужчину поместили в реанимацию, но спустя несколько дней он скончался.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

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