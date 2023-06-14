В Санкт-Петербурге парень выстрелил из пистолета в руку своей 17-летней подруги. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, 10 июня местный житель навредил здоровью девушки выстрелом из пневматического пистолета. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью только 13 июня. Тогда врачи не только выявили ранение правого лучезапястного сустава, но и обнаружили внутри инородное тело.

На данный момент девушка находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы писали о том, что в Москве 11-летнему школьнику выстрелили в левый глаз из пистолета. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Башкирии мальчик выстрелил себе в подбородок и два дня проходил с пулей в горле.