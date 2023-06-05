Девятиклассник из Башкирии выстрелил себе в подбородок и два дня проходил с пулей в горле

В больницу Уфы доставили подростка с пулей в нёбе, с которой он до госпитализации проходил уже два дня. О случившемся рассказал Телеграм-канал Mash Batash.

По информации источника, сам девятиклассник родом из города Октябрьский, республика Башкирия. Он был один дома, когда нашел отцовский пистолет. В результате «игр» с оружием школьник получил ранение, нечаянно выстрелив себе в подбородок.

Рассказывать родителям о произошедшем мальчик не стал. Он самостоятельно остановил кровотечение, а маме с папой сказал, что упал на штырь. Однако пуля застряла в его горле, а вытащить ее он не смог.

Через два дня подросток попал в больницу. Теперь он проходит лечение, а сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

Ранее в Иркутске врачи спасли жизнь ребенку, у которого была пуля в области сердца. В клинику маленький пациент поступил уже в критическом состоянии. Родители признались, что он получил ранение, но не стали раскрывать, как именно это произошло. Отмечалось, что пуля прошла через легкое и застряла возле сердечной мышцы.