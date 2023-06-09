В Москве 11-летнему школьнику выстрелили в левый глаз из пистолета. Об этом сообщает издание mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел 8 июня. Тогда мальчик гулял во дворе в компании старших товарищей. У 18-летнего парня в руках был игрушечный пистолет, стреляющий пластиковыми шариками. Школьник решил посмотреть его и ради интереса приложился глазом к оружию. В это время приятель нажал на спусковой курок, и пистолет выстрелил. Отец потерпевшего тоже находился на детской площадке, вот почему он незамедлительно вызвал скорую помощь.

Ребенка госпитализировали в местную больницу в отделение микрохирургии глаза. Проведя тщательный осмотр, медицинские сотрудники диагностировали у него тупую травму глазного яблока с инородным телом. Пластиковый шарик удалось извлечь. На данный момент потерпевший находится на стационарном лечении.

Ранее мы писали о то, что в Новосибирске два ребенка получили травму на американских горках. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Санкт-Петербурге 19-летняя девушка сбежала от сломавшего ей челюсть сожителя.