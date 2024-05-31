В Санкт-Петербурге объявили план «Перехват» после похищения женщины возле кафе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Сети появились кадры, на которых запечатлено похищение местной жительницы. Злоумышленники напали на нее возле ресторана, запихнули в багажник и увезли в неизвестном направлении. Отмечается, что потерпевшая кричала и звала на помощь, но безуспешно.

По данным источника, девушка выпивала в заведении вместе с приятелями. Дружеский вечер обернулся скандалом: она обвинила их в краже сумочки. После этого мужчины затащили ее в иномарку. На данный момент ни автомобиль, ни его владелец не установлены.

Ранее в Ставрополе мать с детьми затолкала бывшего мужа в авто с целью похищения. У экс-супругов возник спор из-за имущества. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Ярославле женщина похитила двухлетнюю дочь своей знакомой.