Перестала отвечать на звонки: в Ярославе женщина похитила двухлетнюю дочь своей знакомой

В Ярославле 37-летняя женщина похитила двухлетнюю дочь своей подруги с детской площадки. Инцидент произошел 28 мая.

Женщина по имени Валентина приехала в Ярославль из Московской области к знакомой, с которой когда-то училась в одной школе. Она предложила приятельнице погулять с ее двухлетней дочкой Миланой. Взяв ребенка, Валентина сначала перестала отвечать на звонки, а потом вообще выключила телефон, пишет Kp.ru.

«Воспользовавшись отсутствием поблизости родителей, увела ребенка с детской площадки в неизвестном направлении», — пояснили в СКР по Ярославской области.

Следователи сообщили приметы женщины: ей 32 года, рост примерно 165−170 см, волосы темные до плеч, телосложение плотное. Была одета в серую футболку с серой звездой на груди, темно-зеленые узкие джинсы, белые шлепки, при себе имелась сумка светло-зеленого цвета на цепочке.

Милане 2 года и 7 месяцев, ее рост 80−90 см, волосы темно-русые. Была одета в желтую футболку, розовые шорты, белые сандалии.

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