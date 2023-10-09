В Санкт-Петербурге нетрезвая мать пыталась задушить 13-летнего сына. Об этом сообщает портал Фонтанка.

8 октября 2023 года в местный травмпункт обратился за помощью 13-летний подросток. Медицинские сотрудники заметили у мальчика ушибы и кровоподтеки на шее. По словам потерпевшего, его пыталась задушить мать.

Узнав об этом, инспектор по делам несовершеннолетних отправился по адресу проживания школьника. После его визита 50-летняя нетрезвая женщина была доставлена в отдел. На нее составили протокол по административной статье о побоях. Родительницу поместили в камеру.

Ранее мы писали о том, что в Тюмени мужчина чуть не задушил школьника, а потом напал на мать с младенцем. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Новокузнецке 17-летний подросток лишился глаза, работая в тире в парке.