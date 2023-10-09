Обвинил во всем сына и откупился пятью тысячами: мужчина прострелил глаз подростку в тире

В Новокузнецке 17-летний подросток, подрабатывающий в тире в парке, остался без глаза после очередной смены. Ему в лицо выстрелил один из посетителей, пришедший развлечься с двумя детьми. А после случившегося он переложил вину на сына и попытался откупиться от пострадавшего деньгами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Как стало известно, в злополучный день юноша, как и обычно, ждал гостей на своей точке, когда к нему подошел россиянин. Он хотел купить две игры для своих сыновей – для младшего стрельбу из пневматического пистолета, а для старшего из винтовки. После объяснения правил, работник тира увидел, как отец мальчиков выхватил оружие из рук ребенка и направил прямо на него. А затем нажал на курок.

В результате случившегося у подростка сильно повредился глаз. Выстреливший в него мужчина быстро сунул ему пять тысяч рублей, вызвал скорую и поспешил скрыться. В больнице юношу долго обследовали и в итоге перенаправили в Кемерово. Однако к тому моменту глаз уже было невозможно спасти.

Мама пострадавшего заявила, что личность стрелка установили. Вот только он рассказал, что на курок нажимал не он, а его младший сын. Бывший же сотрудник тира на данный момент находится в глубокой депрессии. Неизвестно, смогут ли ему восстановить зрение или нет.

Ранее в Ленобласти пенсионер пять раз выстрелил в соседа во время ссоры.