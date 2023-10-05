В Тюмени мужчина чуть не задушил школьника, а потом напал на мать с младенцем

В Тюмени мужчина едва не задушил 13-летнего школьника, а потом погнался за женщиной с двухмесячным младенцем, которая заступилась за пострадавшего мальчика. Об этом сообщает 72.ru.

Мать потерпевшего рассказала прессе, что в день нападения ее с сыном вызвали на допрос.

«Я видела, как в 7-й отдел полиции привезли брата подозреваемого. Мне известно, что самого нападавшего тоже доставили в отдел, но потом отпустили домой. После этого тишина», – пояснила женщина.

Ребенку диагностировали травму головы. По словам матери, подросток еще долго боялся выходить из дома, поскольку знал, что обидчик все еще на свободе и живет неподалеку.

«Только на днях неожиданно позвонили из Следственного комитета и позвали на очную ставку, потому что этого мужчину решили все-таки задержать», – добавила она.

Сам подозреваемый утверждает, что в день происшествия был дома, а потом услышал лай собаки. Он вышел на улицу и заметил школьника. Как говорит тюменец, он тогда решил, что мальчик является наркозакладчиком, и по этой причине набросился на ребенка. Кроме того, свой поступок мужчина оправдал хамским поведением подростка.

Также нападавший отметил, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не помнит всех подробностей случившегося, в том числе угроз в сторону проходившей мимо женщины с коляской. В свою очередь, случайная свидетельница происходящего спасла жизнь школьника, которого уже начали душить.

Женщина закричала, и в этот момент мужчина отпустил шею мальчика и последовал за ней с фразой: «Я убью тебя и твоего ребенка». Мать двухмесячного малыша смогла убежать от тюменца.

Местные жители передают, что мужчина только недавно вышел из колонии, где отбывал наказание за изнасилование двух молодых людей. Он вел закрытый образ жизни, и никто из стражей правопорядка не контролировал его, даже участковый.

Сейчас мужчину арестовали за покушение на убийство малолетнего. Во время суда он будет находиться в СИЗО.

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