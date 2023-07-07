В Санкт-Петербурге на детской площадке мужчина домогался 6-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге мужчина домогался 6-летнего мальчика прямо на детской площадке. Об этом сообщает издание «78.ru».

По данным источника, к сотрудникам правоохранительных органов обратилась мама ребенка и заявила, что неизвестный приставал к ее сыну и трогал его за ноги.

На данный момент полицейские пытаются разобраться в ситуации, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге пожилой врач-остеопат домогался 16-летней девочки во время сеанса массажа. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Москве мошенники обманули 11-летнего мальчика на 400 тысяч, напугав звонком о состоянии бабушки.