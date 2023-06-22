В Петербурге пожилой врач-остеопат домогался 16-летней девочки во время сеанса массажа

16-летняя девочка во второй раз могла быть подвергнута домогательствам со стороны остеопата в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «78.ru».

Три года назад мать водила свою дочь к этому же специалисту. Тогда после сеанса расслабляющего массажа девочка рассказала, что врач вел себя странно. В тот момент, будучи ребенком, она не поняла, что это выходило за рамки врачебного массажа.

Как отмечают «Невские новости», на сайте клиники опубликовано много положительных отзывов на 61-летнего врача. Однако мать потерпевшей уверена, что остеопат домогался до ее дочери.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге женщине пришлось обращаться в травмпункт после сеансов массажа. На теле потерпевшей были обнаружены кровоподтеки в области рук, ног и шеи. При этом после первой процедуры все было в порядке. Более того, петербурженке пришлось взять кредит, чтобы привести тело в тонус.