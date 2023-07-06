Мошенники обманули 11-летнего мальчика на 400 тысяч, напугав звонком о состоянии бабушки

В Москве мошенники обманули 11-летнего мальчика на 400 тысяч, напугав звонков о состоянии бабушки. Об этом информирует портал Life.ru.

По данным источника, ребенок находился дома, когда ему позвонил неизвестный и сообщил, что его бабушка находится в больнице. Злоумышленник напугал школьника тем, что пенсионерке нужна операция, поэтому необходимы деньги и ее личные вещи.

После этого мальчик достал чемодан, взял из родительских накоплений 283 тысячи рублей и передал их приехавшему по адресу «специальному человеку». Выполнив все поручения мошенника, ребенок связался с мамой, чтобы узнать о самочувствии бабушки. Выяснилось, что с пожилой женщиной все порядке и никакая экстренная помощь ей не нужна. Все это привело к тому, что родительница школьника обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщает источник, общая сумма ущерба составляет 412 тысяч рублей.

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