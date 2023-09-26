В Санкт-Петербурге мужчина вымогал деньги у школьников, состоящих в отношениях. Об этом сообщает портал Фонтанка.

Мама 16-летней девочки обратилась за помощью к сотрудникам полиции. По словам местной жительницы, в Сети неизвестный мужчина потребовал у ее дочери 6,5 тысяч рублей. Злоумышленник вымогал у школьницы деньги, угрожая распространением ее интимных снимков. Несовершеннолетняя выполнила требование незнакомца и перевела ему обозначенную сумму. Позднее выяснилось, что в подобную ситуацию попал и ее 17-летний ухажер.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали о том, что в Москве мужчина заявил в полицию на девушку за отказ оплатить счет на свидании. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге 72-летний мужчина заплатил 13 миллионов за несуществующее авто и ждал все лето.