Пенсионер отдал 13 миллионов мошенниками из-за новой машины

В Санкт-Петербурге 72-летний пенсионер стал жертвой мошенников, которые обманом завладели его деньгами в мае 2023 года, обещая ему автомобиль.

Мужчина передал незнакомому лицу 138 тысяч долларов, что примерно составляет 13,2 миллиона рублей. Вскоре он перечислил ещё 130 тысяч рублей на неизвестный счет. Эти деньги должны были пойти на покупку нового автомобиля.

Пенсионер прождал все лето в ожидании машины мечты, но в начале сентября начал подозревать неладное. Он обратился в полицию, что столкнулся с мошенниками.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции ведут расследование, пишет 78.ru.

Ранее мы писали, что пенсионер приобрел за 8 тысяч рублей мужчину.