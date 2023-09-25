В Москве мужчина заявил в полицию на девушку за отказ оплатить счет на свидании. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации источника, 28-летний москвич познакомился со спутницей в Сети. Молодые люди отправились на свидание в кафе на Проспекте Мира. Общая сумма заказа составила 16 тысяч рублей. Девушка предложила разделить счет пополам, однако мужчина отказался, сообщив, что большинство позиций заказывала именно она. После этого спутница покинула заведение, а местный житель отправился в более бюджетное кафе.

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