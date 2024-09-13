В Санкт-Петербурге мужчина умер после укуса незнакомца

51-летний житель Санкт-Петербурга умер после укуса прохожего. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Мужчина шел мимо детского сада в Красногвардейском районе. Ему не понравились некрасивые действия прохожего, которому он показал понятный жест. В ответ нарушитель вцепился петербуржцу в палец зубами.

Сначала мужчина не обратил внимание на травму и решил, что укус заживет сам собой, но через 12 дней ему пришлось обратиться в больницу. Медики диагностировали некротизирующую инфекцию и острое воспаление в правой руке. Петербуржца отправили на операцию, во время которой он скончался.

До этого в Великобритании мужчина выжил после того, как его 240 раз укусили осы. ЧП произошло на его фермерском поле.

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