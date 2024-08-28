В Великобритании мужчина выжил после того, как его 240 раз укусили осы. Об этом сообщает Mirror.

Как признался британец, ЧП произошло на его фермерском поле. Мужчина вышел из дома и решил посетить фермерское поле, чтобы оценить обстановку, когда его атаковали осы. Менее чем за минуту его ужалили порядка 240 раз. Супруга пострадавшего отогнала ос с помощью ведер с холодной водой, после чего его госпитализировали.

В больнице британцу ввели адреналин и морфин, чтобы стабилизировать его состояние. Позднее фермер рассказал о своих ощущениях.

«Я трясусь как лист, мое тело полно боли. Осы бросились на меня, и я побежал к дому так быстро, как только мог, но через несколько секунд они были на мне. Я чувствовал их в своих брюках. Они были везде», — поделился он.

Медики отметили, что мужчине повезло, что его жена вовремя пришла на помощь, иначе он мог умереть.

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