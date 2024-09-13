Собака породы акита-ину прокусила череп четырехлетней девочке в Подмосковье

В Подмосковье собака породы акита-ину прокусила череп четырехлетней девочке. После нападения питомца ребенка госпитализировали. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, пострадавшая гуляла вместе с бабушкой. В какой-то момент из одного из дворов выбежала собака и приблизилась к девочке. Акита-ину была без намордника и во время «игр» с малолетней укусила ее.

Увидев, что происходит, хозяйка животного вызвала бригаду скорой помощи. Ребенка забрали в детскую больницу в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у нее травму черепа, из-за которой пациентку оперировали три часа. Отец девочки признался, что лицо буквально «собирали по кускам».

Родители пострадавшей рассказали, что их дочь – не первая жертва этой собаки. Они отметили, что она и раньше нападала на людей в частном секторе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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