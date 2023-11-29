В Санкт-Петербурге мужчина пытался за деньги увести 9-летнего мальчика. Об этом сообщает портал 78.ru.

Вечером 27 ноября 2023 года мужчина пытался увести ребенка в неизвестном направлении. Мальчик возвращался из школы домой, когда к нему подошел местный житель во всем черном и горнолыжных очках. В беседе с ребенком он пообещал, что даст ему денежное вознаграждение, если тот последует за ним. Школьник заявил, что нельзя общаться с незнакомцами, поэтому он попытался продолжить путь. После этого мужчина схватил его за руку и сорвал перчатку. Ребенок поднял ее и убежал. Когда он обернулся, то увидел, что мужчина упал в сугроб.

Вернувшись домой, мальчик рассказал обо всем маме. После этого женщина обратилась в полицию. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

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