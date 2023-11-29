В Кировской области 16 детей отравились пловом в школьной столовой

16 детей в возрасте от 7 до 10 лет попали в больницу после обеда в школьной столовой, расположенной в селе Калинино Малмыжского района Кировской области. Медики диагностировали у всех пострадавших пищевое отравление.

По данным ТАСС, всего в Малмыжскую районную больницу с жалобами на боли в животе обратились 22 ребенка, 16 из которых пришлось госпитализировать. В настоящее время состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

До выяснения всех обстоятельств школу в Калинино перевели дистанционное обучение.

«Причины устанавливаются. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Результаты проверки взяты руководством прокуратуры Кировской области на контроль», - приводит агентство сообщение ведомства.

По данным Telegram-канала Baza, все дети ели плов, приготовленный в школьной столовой.

Ранее мы писали, что 14 жителей Бурятии отравились шаурмой, которая продавалась в киоске в селе Петропавловка Джидинского района. У них обнаружили сальмонеллез. Специалисты Роспотребнадзора организовали противоэпидемические мероприятия, установили медицинское наблюдение и лабораторное обследование контактных лиц.