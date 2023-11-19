Потащил в сторону кустов: мужчина пытался похитить девочку с детской площадки

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в деталях инцидента, который произошел в Кореновске Краснодарского края. Там 34-летний мужчина пытался похитить ребенка с детской площадки, утащив его в кусты, передает Telegram-канал ЧП Краснодар.

Девочка играла вместе с другими детьми, когда поблизости появился неизвестный гражданин. В какой-то момент незнакомец набросился на несовершеннолетнюю и потащил ее в сторону кустов. Ребенок, оказавшись в заложниках, испугался и закричал. На его крик своевременно отреагировала соседка — она выбежала на улицу и отобрала у нападавшего девочку, Через некоторое время на место инцидента прибыла полиция, которую вызвала женщина.

В ходе выяснению деталей случившегося незнакомый мужчина был задержан. Им оказался 34-летний житель города. По словам соседей похитителя, он недавно перебрался в Кореновск и страдает психическим заболеванием.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина забрал без ведома шестилетнюю дочь из детского сада и удерживал в квартире. Отец не отдавал ребенка ни матери, ни экстренным службам.