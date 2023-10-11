В Санкт-Петербурге мужчина поджег автомобиль из-за несостоявшегося похода в сауну. Об этом сообщает портал 78.ru.

35-летний мужчина захотел отвести иномарку в сервис. Внезапно его планы изменились. Вместе с петербуржцем в авто находился его приятель. Товарищи решили забрать общую знакомую и отправиться в сауну. По пути к девушке они попали в ДТП, но это не сбило их настрой.

Приятель петербуржца попросил пару перевести ему 4 тысячи за онлайн-оплату сауны. Спустя время он сообщил, что досуг отменяется, а полученные деньги пойдут на ремонт авто. Услышав это, 35-летний мужчина разозлился и решил поджечь машину.

По информации источника, автомобиль принадлежал 42-летней женщине. Сумма ущерба составляет 900 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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