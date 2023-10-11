На месте крушения батискафа «Титан» обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает издание ТАСС.

Береговая охрана США обнаружила оставшиеся обломки затонувшего в океане батискафа «Титан», а также человеческие останки. Отмечается, что части подводного судна были отправлены в порт для «каталогизации и анализа». Останки, извлеченные из-под обломков батискафа, передали медикам для проведения экспертизы.

Напомним, что в момент трагедии на судне находились исследователь Поль Анри-Наржоле, миллиардеры Хэмиш Хардинг, Шахзада Давуд с сыном и директор компании, которой принадлежал батискаф.

Ранее вдова погибшего на «Титане» миллиардера призналась, что должна была умереть вместе с ним. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Санкт-Петербурге расследуют смерть ребенка после вакцинации.