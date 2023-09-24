Находится в реанимации: мужчина облил бензином экс-возлюбленную и поджег

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 37-летней жительницы подмосковного Серпухова. Женщину облили бензином и подожгли. В результате случившегося она выжила, но получила серьезные травмы, передает РЕН ТВ.

Ссора между жительницей Подмосковья и ее бывшим возлюбленным произошла накануне, 23 сентября. Мужчина облил жертву бензином, поджег, а после скрылся в неизвестном направлении. Женщине удалось выжить, вскоре за ней прибыла скорая помощь, которую вызвали очевидцы. Пострадавшую госпитализировали с ожогами второй степени. Сейчас она находится в реанимации.

Также на место покушения прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они провели осмотр и допросили свидетелей. Для расследования стражи порядка изъяли обнаруженные бутылку и зажигалку. Личность злоумышленника известна — им оказался 49-летний мужчина. В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на его задержание.

Ранее в Ленобласти местный житель пытался убить тещу. Он поджег частный дом женщины.