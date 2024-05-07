В Санкт-Петербурге мужчина напал на женщину с ребенком и украл у нее носок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

В Санкт-Петербурге, в районе Мурино, мужчина подошел со спины к женщине, прогуливающейся с ребенком. В какой-то момент злоумышленник повалил девушку на асфальт, снял с нее кроссовок и потребовал отдать ему носок.

Женщина отдала неизвестному носок с ноги, после этого он поспешил скрыться с места преступления. Мотивы нападавшего неизвестны, его личность устанавливается.

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