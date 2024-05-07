Россиянин пришел на кладбище и сгорел заживо

В Забайкальском крае местный житель пришел убираться на кладбище заживо сгорел. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

По данным источника, ЧП произошло в селе Газимурский Завод накануне. Мужчина пришел на захоронение, чтобы навести там порядок. После того, как забайкалец завершил уборку, он собрал все отходы в кучу, чиркнул спичкой, однако вспыхнула и его одежда. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти россиянина не удалось.

В настоящий момент на месте работают дознаватели.

Ранее стало известно, что в США 24-летняя обнаженная женщина разбила окно и ворвалась в дом к соседу. Уточняется, что неадекватная американка также бросила у себя в доме без присмотра двух малолетних детей, которых впоследствии передали родственникам.

Также мы писали, что в Подмосковье пьяный мужчина откусил супруге ноготь и избил двоих детей.