В Екатеринбурге санитарка сломала позвоночник, пытаясь поднять лежачего пациента

В Екатеринбурге санитарка сильно травмировалась во время работы. Женщина попыталась поднять пациента больницы, и у нее сломался позвоночник. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, пострадавшая является сотрудницей Свердловской областной клинической психиатрической больницы. В один из рабочих дней ей поступило задание от дежурного врача – пересадить лежачего пациента в кресло-каталку. Но когда санитарка начала поднимать человека, она почувствовала резкую боль в спине. Из-за нее женщина не удержалась на ногах и упала.

Через несколько дней после случившегося россиянку госпитализировали. Как оказалось, во время переноса пациента у нее сломался позвоночник. После этого была проведена проверка, которая выявила нарушения со стороны учреждения. Суд обязал больницу выплатить сотруднице 450 тысяч рублей компенсации морального вреда. Состояние женщины на данный момент не уточняется.

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