В Санкт-Петербурге иностранца избили, засунули в багажник и похитили
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Гражданина Таджикистана избили, поместили в багажник и похитили в Петербурге. Об этом пишет Фонтанка.
По данным источника, о ЧП в полицию сообщили накануне вечером. Брат 25-летнего таджика рассказал правоохранителям, что того силой затолкали в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Уточняется, что машину сопровождала иномарка в цветографии такси. Был объявлен план перехват и сотрудники правоохранительных органов смогли поймать злоумышленников на юге Северной столицы.
В пойманных авто сидели мигранты. Один из них — 31-летний первокурсник Петербургского государственного университета путей сообщения. Четырех задержанных доставили в отделения полиции и поместили в специальные помещения содержания. Пострадавший был госпитализирован с закрытой травмой живота и повреждением внутренних органов в тяжелом состоянии здоровья.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».
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