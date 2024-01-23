Российский ребенок попал в больницу после поездки на автобусе

В Кемерове возбуждено уголовное дело после того, как малолетний ребенок получил серьезные травмы во время поездки в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области - Кузбассу.

О ЧП в соцсетях рассказала мать школьника, которая уточнила, что инцидент случился на остановке «Пионер». Водитель автобуса на остановке зажал 11-летнего мальчика дверьми, при открытии которых во время движения транспортного средства ребенок выпал из салона, что привело к различным травмам.

Пассажиры занесли школьника в автобус и вызвали скорую помощь, юного россиянина доставили в отделение реанимации. По предварительным данным, у него диагностировали перелом костей таза.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего.

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