Россиянин поссорился с товарищем и забил его битой

Житель приморского города Арсеньева поссорился со знакомым и избил его битой. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Отмечается, что ЧП произошло 23 января. Между 55-летним россиянином и его 56-летним товарищем случился конфликт на почве ревности, вследствие чего последний избил знакомого битой на глазах у прохожих. Потерпевшего доставили с отрытой черепно-мозговой травмой и множественными рваными ранами головы в Арсеньевскую городскую больницу, однако спасти его медикам не удалось.

Сотрудники полиции задержали нападавшего, по факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

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